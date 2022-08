Met honderden tegelijk rennen door de kern van Teteringen

Op de vlucht geslagen drugsdea­ler (57) aangehou­den na gevaarlij­ke achtervol­ging in Breda

BREDA - Een 57-jarige man is donderdagavond na een gevaarlijke achtervolging aangehouden op de Haagweg in Breda. Hij wordt verdacht van rijden onder invloed van drugs, en verhandelen van xtc-pillen. Tijdens de achtervolging reed de Bredanaar onder andere door rood en tegen de richting in.

26 augustus