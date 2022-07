Met een 10 voor Latijn en passie voor muziek mag Pepijn uit Bavel naar Oxford University om klassieke verhalen tot leven brengen

Elke school heeft tussen de honderden leerlingen die er rondlopen een paar opvallende verschijningen. Op het Stedelijk Gymnasium in Breda is Pepijn Neger zo’n scholier. Zes jaar lang kreeg hij er alle ruimte om zichzelf te ontdekken en te ontplooien, vrijdag ontvangt de 17-jarige inwoner van Bavel zijn diploma. Hij is cum laude geslaagd, met een 10 voor Latijn en een 9 voor Grieks.