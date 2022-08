Met de terrassen zit het wel goed bij Lucy Chang in Breda

Man gewond bij steekpar­tij in Breda, verdachte (36) gaat er op fiets vandoor

BREDA - Een man is zaterdagmiddag gewond geraakt bij een steekpartij op de Riethill in Breda. Volgens een politiewoordvoerster is de verdachte daarna op de fiets weggereden. Inmiddels is de Bredanaar (36) aangehouden.

6 augustus