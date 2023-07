Met zijn fietstaxi laat Theo toeristen Breda zien: 'Ook stadsgenoten kunnen mee'

U’hood moet jeugd meer bij dorpsleven betrekken: ‘Jammer dat ze binding met Ulvenhout verliezen’

ULVENHOUT - Hoe houd je de jeugd betrokken bij het dorpsleven? Ulvenhout Leeft, in 2013 opgericht om de saamhorigheid in het dorp ten zuiden van Breda te bevorderen, probeert het via een eigen jeugdplatform: U’hood.