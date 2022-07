Met de bus naar Antwerpen op zoek naar een bieb voor Hoge Vucht: ‘Het kan een symbool voor de wijk worden’

Julot en Lotte onderzoe­ken kansen voor duurzaam vervoer in dorpen

BREDA - Bij nieuwbouw van woningen in de West-Brabantse dorpen moet vaker gedacht worden aan goede verbindingen voor vervoer anders dan de auto. Studentes Julot Verstraeten (21) uit Rijsbergen en Lotte Timmermans (21) uit Moergestel onderzochten of dat ook haalbaar is.

11:00