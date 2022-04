Maximaal 30 kilometer in grootste deel centrum Baarle

Daklozen knippen in het Valkenberg: ‘Je voelt wel dat je ineens aan de andere kant staat’

BREDA - In Nederland leven zo’n 40.000 mensen op straat als ‘thuisloze’. In Breda is het aantal naar schatting 100. Kunstenares Manouk de Weert trekt zich hun lot al een tijdje aan en besloot 24 uur als dakloze door Breda te zwerven. ,,Je bent compleet overgeleverd aan jezelf.’’

