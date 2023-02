Maurice fotografeert begraafplaatsen en meer: 'Had een moeilijke periode'

indebuurt.nlMaurice Derks (50) begon vijf jaar geleden aan een nieuw leven in Breda. Hij verloor in 2013 zijn echtgenote en kende een moeilijke periode. Mede door zijn hobbyfotografie lukte het hem op uit die moeilijke periode te komen. “Ik gebruik fotografie als afleiding.”

Bij het fotograferen schuwt Maurice de duistere locaties, zoals begraafplaatsen, niet. “De rust die ik op begraafplaatsen vind, helpt mij bij het verwerken van mijn verdriet. Het is vaak een rustig gebied en je kan er mooie foto’s maken. Daarom kom ik graag op dat soort plekken.”

Zware periode

Maurice had een tijdje lastig na het overlijden van zijn vriendin. “Ze werkte vroeger als IT’er bij hetzelfde bedrijf als ik. Na haar overlijden werd het erg zwaar voor hem om naar kantoor te gaan. “Ik moest vaak aan haar denken en werd regelmatig emotioneel”, zegt Maurice. Daarom leverde hij zijn contract in en ging Maurice ander werk doen. Tegenwoordig werkt hij bij een verslavingsinstelling. “Ik weet net als mijn cliënten dat je zomaar ineens alles kwijt kunt raken.” Toch zal het fotograferen altijd een rode draad in zijn leven blijven.

Bijzondere plekken

De hobbyfotograaf uit Breda leerde een paar jaar na het overlijden van zijn vriendin een nieuwe dame kennen. Een echte Bredase. Ze bracht hem naar de Parel van het Zuiden en al snel ontdekte Maurice dat fotograferen in Breda fantastisch was. Hij pakte het fotograferen wat meer op en ging op zoek naar leuke plekken. “Ik fotografeerde mijn zoon bij de Veilingkade, voor een muur met graffiti. Zulke bijzondere plekken vind je meer in het oude havengebied van Breda”, zegt Maurice.

Mooiste plekken in Breda voor foto’s

Maurice is blij dat hij in deze stad mag fotograferen. “Het Kasteelplein is ook een heerlijke plek. Het heeft oude gebouwen, een klassiek standbeeld en goede muren. Het zijn ideale plekken om mooie foto’s te maken. Ook het Chasséveld vind ik tof, omdat het een echte uitdaging voor mij is. Overal dat keiharde beton om je heen. Het is moeilijk om daar bijvoorbeeld de juiste belichting te krijgen”, zegt Maurice.

Toch weet hij plekken te vinden waar het ligt goed is. “Je moet eens bij de nooduitgang van het Chassé gaan kijken. Daar valt het daglicht prachtig binnen”, vertelt Maurice. Voor de fotograaf is er niks mooier dan grauwe wolkenluchten. “Grijsheid is geweldig, dat past bij de sfeer van mijn foto’s, grijs en donker.” Daarom klaagt Maurice niet over de regen. “Als de zon schijnt, fotografeer ik juist niet. Dat past wat minder bij mijn foto’s.”

Droom

Maurice wil niet alleen oude gebouwen of muren fotograferen. “Ik wil graag lokale bands fotograferen en ik denk dat mijn stijl daar goed bij past”, zegt Maurice. “Vaak zijn foto’s van rockmuzikanten ook wat grauwer en grijzer, net als mijn foto’s. Mijn voorbeeld is Anton Corbijn, die portretten maakte van U2. Dat zijn waanzinnige foto’s en wil dat soort foto’s later ook maken.”

Instagrampagina

Maurice deelt zijn foto’s met Bredanaars en kan rekenen op mooie reacties. “Ik krijg veel hartjes en wow’s in de reacties. Dat geeft aan dat mensen de foto’s leuk vinden”, zegt Maurice vol trots. Inmiddels heeft de Bredanaar meer dan duizend volgers op zijn Instagrampagina.

Exposeren

Maurice voelt zich na vijf jaar thuis in Breda. Er zijn meer dan genoeg goede plekken om te

fotograferen. “Ik zou graag een expositie houden in Breda, om mijn foto’s aan zoveel mogelijk mensen te showen”, zegt Maurice. Eerder hield Maurice exposities in Maastricht en Heerlen. “Breda zou er qua naam mooi tussen passen”, zegt Maurice.

Benieuwd naar de foto’s van Maurice? Die zie je hieronder:

