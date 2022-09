Marksluis in Markkanaal dagelijks opengezet zodat boeren kunnen blijven sproeien

BREDA/OOSTERHOUT - Vanwege de aanhoudende droogte wordt de Marksluis in het Markkanaal in Oosterhout dagelijks opengezet. Zo stroomt er vers water uit de Maas de Mark in en kunnen veel agrariërs in de polders hun akkers blijven beregenen.

Het is een uitzonderlijke maatregel. Waterschap Brabantse Delta en Rijkswaterstaat zijn terughoudend met het openzetten van de sluis, omdat het de scheepvaart belemmert. In het zeer droge jaar 2018 werd de Marksluis voor het eerst opengezet. Daarna in 2020 en nu weer. ,,Dat heeft direct een positief effect”, zegt waterspecialist Jens Vloedgraven van Brabantse Delta.

Vierduizend liter per seconde

Sinds de sluis op 10 augustus werd opengezet, stroomt er zestien uur per dag vers water van de Maas, via het Markkanaal de Beneden-Mark in. Vierduizend liter per seconde. Tijdens de overige acht uur kan de scheepvaart doorvaren.

,,Het extra water houdt de stroming in de Mark op gang, waardoor blauwalgen minder gegroeid zijn. Alle polderinlaten kunnen openblijven. Hierdoor kunnen agrariërs in de poldergebieden hun akkers blijven beregenen.” Vanwege de droogte geldt een urenverbod. Tussen 09.00 en 21.00 uur mag er geen water uit sloten, beken en rivieren worden gehaald.

Voor agrariërs bij de Boven-Mark is het lastiger. Hier geldt een totaalverbod om water uit de Mark of Aa of Weerijs te halen. Vloedgraven: ,,Alleen kapitaalintensieve teelten mogen water onttrekken buiten de tijden dat het urenverbod geldt.” Het gaat om de teelt van peulvruchten, groentegewassen, containerteelt, zacht fruit en bos- en haagplantsoenen. Agrariërs hebben in de meeste gevallen een alternatieve bron via het grondwater.

Quote Een droogte zoals nu heb ik nog nooit meegemaakt Mattie van Romunde (89), Wijkbewoner Brabantpark

Bavelsche Leij

De maatregelen zijn nodig, omdat de aanvoer van water vanuit België minimaal is en beken als de Molenleij en de Bavelsche Leij die de Mark van water voorzien, droogstaan. De bedding van de Molenleij die bij de Bavelse Berg ontspringt, ziet eruit als een sloot met gedroogd gras. Ter hoogte van de Michaëlkerk in de wijk Brabantpark zijn zowel de beek als de vijver bruin van kleur. Op een geel waarschuwingsbord staat te lezen dat er blauwalg in het water zit en dat is gevaarlijk voor mens en dier.

,,Zo droog heb ik het niet eerder gezien”, zegt Mattie van Romunde (89). Van Romunde is vrijwilliger bij Staatsbosbeheer en helpt bij het schoonmaken van de beken. ,,Vroeger stond het water in de Molenleij zo hoog dat het over de Monseigneur Leijtenstraat heen stroomde. Ik woon al 62 jaar in Brabantpark, maar een droogte zoals nu heb ik nog nooit meegemaakt.”

Kurkdroog

Ook de Bavelsche Leij staat bijna overal droog. Buiten de plas bij Nieuw Wolfslaar is er nergens water te bekennen. Dat de beken droogstaan, verbaast Vloedgraven niet.

,,Dat gebeurt bijna jaarlijks. We zijn afhankelijk van de regen die er valt. Nu het zolang droog is, drogen de beken gewoon op. Voor de grote rivieren moeten we zorgen dat de waterkwaliteit niet verslechterd. Hiervoor is doorspoeling belangrijk. De doorspoeling is afhankelijk van de hoeveelheid neerslag die gaat vallen en de wateraanvoer vanuit de rivieren.”

,,Op dit moment hebben wij voldoende water in de poldergebieden. We zitten aan het einde van het groeiseizoen. Dan neemt de vraag naar water af. We verwachten dat de Marksluis nog twee weken open moet blijven.”