Marieke, Ismaël en Elin hangen met hun kunstwerk in het museum: ‘Nooit eerder zo’n vreugde gezien op een expositie’

Een blikje of flesje achterla­ten in het Mastbos? Asociaal en gevaarlijk: ‘Een vonkje is zo gecreëerd’

BREDA - Je fietst door het Mastbos en je blikje Red Bull is leeg. Achteloos gooi je het in de bosjes; dat wordt vast wel weer opgeruimd. Buiten dat dit asociaal gedrag is, zou je ook zomaar verantwoordelijk kunnen zijn voor een bosbrand met verstrekkende gevolgen.