Marie-José verbouwde zelf een boerderij tot haar droomhuis: ‘Ik zag meteen: zo moet het worden’

Burgemees­ter Depla: ‘Koepel loopt komende dagen vol met vluchtelin­gen’

BREDA - De opvanglocatie in De Koepel in Breda waar 370 vluchtelingen uit Oekraïne terecht kunnen zal de komende dagen vollopen. Dat verwacht burgemeester Paul Depla. De eerste vluchtelingen in de semipermanente opvang zijn 20 maart aangekomen. Inmiddels komen er per dag tientallen vluchtelingen bij, zo meldt de burgemeester in een raadsbrief.

4 april