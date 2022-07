Marian Schutte ontroert op begrafenissen: ‘Ik sta altijd te stralen, dat gaat vanzelf’

Huis van de Heuvel in Breda heeft eigen muurschil­de­ring: ‘Wat vinden jullie ervan? Mooooi!’

BREDA - De gemeenschappelijke ruimte van het Huis van de Heuvel in Breda is voorzien van een kersverse muurschildering. Die is gemaakt door kunstenaar Tom Onrust, maar het was hem niet gelukt zonder de hulp van een aantal leerlingen van basisschool De Parel.

