Mannen van Naam spelen in de Bavelse molen hun show De Duivelsbrug

Internetfe­no­meen Yordi - Djordie! - uit Breda schittert in datingshow Lang Leve de Liefde: ‘Geniaal koppel’

BREDA - Hoog bezoek in de villa van Lang Leve de Liefde maandagavond. In een poging om de liefde van zijn leven te vinden deed Bredanaar Yordi mee aan het datingprogramma van SBS6. Yordi - Djordie! - werd enige jaren terug in één klap beroemd na een interview in zijn thuisstad. Zijn optreden in Lang Leve de Liefde is minstens even opvallend. ,,Ik lig echt helemaal dubbel.”