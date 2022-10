Mannen met harddrugs in auto opgepakt in Terheijden en Etten-Leur

TERHEIJDEN/ETTEN-LEUR - De politie heeft woensdag twee mannen opgepakt die harddrugs bij zich hadden. ’s Middags gebeurde dit in Terheijden, ’s avonds in Etten-Leur.

Agenten dachten rond 14.15 uur een drugsdeal te zien en besloten een van de twee betrokken auto’s te controleren op de Hofjesweg in Terheijden. In die auto bleek inderdaad 15 gram harddrugs te liggen, waarschijnlijk cocaïne. De 40-jarige bestuurder uit Bergschenhoek is meegenomen naar het politiebureau. Hij is daarna vrijgelaten, maar moet later voor de rechter verschijnen.

Rond 21.15 uur trok een 28-jarige man uit Breda de aandacht van de politie in Etten-Leur. In de Bisschopsmolenstraat parkeerde hij plots zijn auto om vervolgens niet uit te stappen. Agenten hielden hem in de gaten en zagen een tweede man naar de auto lopen. Hij wisselde iets uit met de bestuurder. De politie noteerde eerst de gegevens van deze passant. Hij mocht weer verder.

Xtc en veel contant geld

Vervolgens werd de 28-jarige Bredanaar in zijn auto gecontroleerd. Hij had xtc-pillen bij zich, vermoedelijk ook cocaïne en honderden euro’s aan contant geld. Hij is meegenomen naar het bureau en zit nog vast. Zijn auto is in beslag genomen.