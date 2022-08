Man raakt lichtgewond bij steekpartij in Breda

Uitreiking Bredase Vredes­prijs dit jaar voor het eerst in het Maczek Memorial

BREDA - De prijs die onbaatzuchtige weldoeners in het zonnetje zet, zal dit jaar afwijken van traditie. Zo wordt de prijsuitreiking in september voor het eerst niet gehouden op de Koninklijke Militaire Academie, maar in het Maczek Memorial. Mensen hebben nog tot 15 augustus om Bredase kandidaten voor te dragen.

11 augustus