Man en vrouw kunnen op tijd uit brommobiel komen als voertuig in brand vliegt in Breda

Een deelscoo­ter achterla­ten in het bos, is dat strafbaar? ‘Ondernemen altijd stappen tegen dumpers'

Het zorgde een week geleden voor de nodige verbazing: een deelscooter was in Breda midden in een natuurgebied gedumpt. Pim Tiddens (71) kwam een donkergroen voertuig van verhuurder Felyx in het Mastbos in Breda tegen en schrok. ‘Strooiscooters’ zijn niet nieuw, maar hoe worden ze weer opgeruimd? En worden dumpers ooit gestraft? Die stellingen beantwoorden we in vijf vragen.