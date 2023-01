Man aangehouden voor mishandeling van boa in Breda

De verdachte reageerde steeds agressiever en ging een boa zelfs te lijf. De boa’s riepen daarop de hulp van de politie in. Toen agenten in de Akkerstraat aankwamen, hadden de boa’s de agressieve verdachte inmiddels onder controle en in de boeien geslagen. De man heeft een nacht in de cel doorgebracht en wordt dinsdag verhoord.