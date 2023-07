Man (68) loopt legionellabesmetting op, waarschijnlijk door cv-ketel Bredase fabrikant: 'Kantje boord’

Weer gedoe in Tuinzigt, en dat vinden de bewoners onterecht: ‘Het gaat juist steeds beter hier’

BREDA - Nee, hè… Niet wéér een ‘incident’ in Tuinzigt. Binnen één week was de Bredase volkswijk het decor van zowel een aanslag met explosieven als een vechtpartij waarbij een vuurwapen werd getrokken. Bewoners balen, want eigenlijk gaat het best goed met Tuinzigt.