Man (37) overleden die onwel werd bij verwijdering op festival Breda Barst, zes beveiligers verdacht

BREDA - De 37-jarige man die op zaterdag 17 september werd verwijderd van festival Breda Barst en onwel werd, is afgelopen weekend overleden. Het is niet duidelijk hoe de man onwel is geworden. Zes beveiligers worden verdacht van betrokkenheid bij het overlijden. Dat meldt de politie.

Het gaat om een man van Poolse afkomst, met ook in Polen zijn officiële verblijfsplaats. Volgens de politie is geen Nederlands verblijfsadres bekend. Het incident gebeurde in Park Valkenberg, aan de J. F. Kennedylaan in Breda. De man zou overlast hebben veroorzaakt en werd door de beveiliging van het terrein gezet.

De agenten die ter plaatse kwamen, zagen dat de man geen ademhaling meer had. Hierop besloten zij direct te reanimeren. In zorgelijke toestand werd hij naar het ziekenhuis gebracht, waar hij afgelopen weekend overleed. Volgens de politie is zijn familie inmiddels op de hoogte gebracht.

Beveiligers aangehouden

Vier van de zes beveiligers zijn kort na het incident aangehouden. Ze zijn tussen de 19 en 59 jaar oud en komen uit Roosendaal, Breda, Dongen en Tilburg. Volgens de politie waren was het viertal direct betrokken bij het onder controle houden van de man terwijl de politie arriveerde. Een dag later werden ze vrijgelaten, maar ze blijven verdachten. De twee overige beveiligers worden op een later tijdstip verhoord.

De politie zet het onderzoek voort.