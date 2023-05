Man (30) verdacht van aanranding tijdens zomercarnaval, volgens hem was het maar ‘een onschuldige klap op haar billen’

Et­ten-Leur scherpt criteria aan voor parkeerver­gun­nin­gen mantelzor­gers

ETTEN-LEUR - Ben je mantelzorger in Etten-Leur? Weet dan dat de criteria om voor een parkeervergunning in aanmerking te komen verscherpt zijn. Want er was wat veel discussie over, onduidelijkheid ook, over wie wel en geen vergunning krijgt.