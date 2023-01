Man (24) uit Etten-Leur die minderjarigen zou afpersen ging in 2014 al de fout in: ‘Een waarschuwing heeft dus duidelijk niet geholpen’

Oncle Jean-eigenaar Jet van Pruijssen voegt stukje Parijs aan het Ginneken toe

BREDA - Hoewel ze zelf al sinds 2011 de scepter zwaait over Oncle Jean, vond Jet van Pruijssen dat de horecazaak in het Ginneken in Breda nogal een mannelijk imago had. ,,Er mocht wel een vleugje vrouwelijkheid overheen.”

16 januari