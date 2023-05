Man (20) schopt meermaals tegen hoofd van weerloos slachtoffer in Breda, verdacht van poging tot doodslag

Turkse moskee in Vlaanderen­straat in Bre­da-Noord maakte niet bepaald een zachte landing

BREDA – Aan de opening van de Turkse moskee in de Vlaanderenstraat in de Hoge Vucht in Breda zijn jaren van juridische strijd voorafgegaan. Bewoners in de wijk Wisselaar kwamen in verzet, de rechter floot de gemeente tot twee keer toe terug en wethouders boden excuses aan.