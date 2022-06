Luuk (4) kijkt ademloos naar vliegende tandem bij opening BRIK festival

In Teteringen staat een huis vol wereldrei­zi­gers

TETERINGEN - In het Missiehuis in Teteringen slijten Nederlandse missionarissen hun laatste dagen. Deze paters zwierven de wereld over om het katholieke geloof te verspreiden. Waar deze ‘missie’ in de vorige eeuw nog ontzettend populair was, is daar nu nog maar weinig van terug te zien. Dreigt de missie vergeten te worden?

5 juni