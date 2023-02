Luca (14) is scholier én al ondernemer in Amerikaans snoepgoed: ‘Lekker snoepen, wie wil dat nou niet?’

EK kunstrijden Vallen en opstaan hoort er bij voor Lindsay van Zundert: ‘We trainen er zelfs op’

Lindsay van Zundert tuimelde zaterdag op het EK kunstrijden letterlijk van de tiende naar de veertiende plaats. Na de ontgoocheling was er een dag later alweer het besef dat ze ‘gewoon een goede kür’ had geschaatst.

29 januari