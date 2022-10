Lokale kunstenaars Art Ring exposeren in ’t Web

BredaPhoto dolblij met Gouden Kalf-winnende Kevin Osepa: ‘Fantas­tisch, hij is een rising star’

BREDA - BredaPhoto 2022 heeft een kersverse winnaar in huis. Filmmaker Kevin Osepa sleepte vrijdagavond in Utrecht een Gouden Kalf in de wacht in de categorie Beste Korte Film. Een bekroning ook voor het fotofestival, waar Osepa uiteenlopend werk exposeert.

