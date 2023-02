LIVE KNVB Beker | Uitgerekend Sydney van Hooijdonk maakt zijn tweede en zet Heerenveen op voorsprong bij NAC Breda

NAC Breda en Heerenveen staan tegenover elkaar in de achtste finales van de TOTO KNVB Beker. Een bijzonder affiche voor Kees van Wonderen, trainer van de Friese club. Tussen 1994 en 1996 speelde hij ruim vijftig wedstrijden voor NAC. Het wordt zeker ook een speciaal duel voor Sydney van Hooijdonk. Hij werd geboren in Breda en kwam tussen 2017 en 2021 uit voor de Keuken Kampioen Divisie-club. Volg de ontwikkelingen in ons liveblog, de aftrap was om 21.00 uur.