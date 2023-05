LIVE | Groen Wit wil zich plaatsen voor bekerfinale, spanning neemt toe in derde en vierde divisie

Man (60) die dodenher­den­king in Breda verstoorde was verward: ‘Hulp is misschien een goed idee’

BREDA - De dronken man die donderdag de dodenherdenking in het Valkenberg in Breda heeft verstoord, is een 60-jarige inwoner van die stad. Achter zijn naam staan enkele lichte vergrijpen zoals een winkeldiefstal, maar hij is verder geen bekende van de politie.