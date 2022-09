LIVE | Freeland Festival van Klein-Zundertse Heikant wint Bloemencorso in Zundert

ZUNDERT - Het Bloemencorso in Zundert is zondag gewonnen door Klein-Zundertse Heikant met Freeland Festival. Nadat corona twee jaar geleden een streep door het corso heeft gezet en vorig jaar de wagens stil liet staan, was het dit jaar weer een ouderwets spektakel. Volg het hier live!