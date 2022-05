LIVE | Breda loopt warm voor de zaterdag van Jazz Festival, stad loopt langzaam vol

Met Rijsberge­naar Van der Wel krijgt Partij voor de Dieren eerste wethouder, in Arnhem

RIJSBERGEN - Marco van der Wel uit Rijsbergen wordt wethouder in Arnhem. Daarmee schrijft hij politieke geschiedenis, want daarmee is hij de eerste politicus van de Partij voor de Dieren die toetreedt tot een gemeentebestuur.

27 mei