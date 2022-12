Lindsay heeft long covid, maar ze wil vooral weer ‘een sprintje’ trekken

Supervrij­wil­li­ger Toin van Lint (bijna 92) uit Zundert blijft schoffelen en sjouwen

ZUNDERT/ETTEN-LEUR - Hij is mogelijk de oudste, maar zéker een van de alleroudste vrijwilligers van Brabant. Altijd in touw voor een of andere club of stichting. Broer Theo, van 93, moet zichzelf inmiddels ‘een beetje ontzien’, maar dat is dan ook de enige in de familie.

