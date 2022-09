Lichtsloepenparade terug in Bredase singels na drie jaar afwezigheid

De Lichtsloepenparade is een verlichte optocht van ongeveer 75 plezierbootjes waar altijd veel publiek op afkomt. Deelnemers kunnen terecht bij Watersportvereniging Breda om hun boot te water te laten en te versieren.

Jury

Verzoeken hiertoe kunnen via de website bij de organisatie van de Lichtsloepenparade worden ingediend. Er zijn mooie prijzen te winnen voor de versierde boten. De jury heeft vooral oog voor bijzondere creaties en kijkt naar originaliteit, afwerking en uitvoering. Het publiek wordt ook bij de jurering betrokken voor de publieksprijs.

Café Markhoek

De start van de Lichtsloepenparade is zoals gebruikelijk om 20:00 uur ter hoogte van Café Markhoek aan de Marksingel 15. De tocht gaat verder via het Chasséveld naar de Nieuwe Haven, waar de prijsuitreiking rond 21:45 uur plaatsvindt. De band Leff zorgt dit jaar, voor en tijdens de tocht voor een vrolijke noot. Inschrijven voor de Lichtsloepenparade kan via de website van het evenement.