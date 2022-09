Lezing oorlogsverslaggever Rudi Vranckx in Cultuurcentrum Baarle

Het Stripfesti­val Breda is weer terug, met onder anderen de tekenaars van de Donald Duck

BREDA - Miljaar, bij Toutatis, duizend bommen en granaten! Het stripfestival Breda is na is na twee jaar afwezigheid weer terug. Op zaterdag en zondag 15 en 16 oktober staat het Chassétheater helemaal in het teken van strips, comics , films en games.

25 september