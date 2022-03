Leven met Oekraïense vluchtelingen in een rijtjeshuis: Saskia vertelt hoe dat is

video Automobi­list rijdt rechtdoor het gras in bij snelwegop­rit Breda, ondertus­sen passeert groep jongeren met gestolen verkeers­bord

BREDA - In de nacht van vrijdag op zaterdag is een automobilist op de Oude Liesboslaan met zijn auto rechtdoor gereden, nadat hij de snelwegoprit op wilde rijden in Breda. In de afhandeling van het ongeval, stuitte de politie ook nog eens op een groepje jongeren, die een gestolen verkeersbord bij zich had.

26 maart