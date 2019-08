Leven in een glazen huis. Hoe doet een burgemeesterskind dat?

,,Wat zielig voor die jongen. Tien jaar geleden zou dit vast anders in de media terecht zijn gekomen. Maar toen ik zo oud was als hij, was ik ook niet bezig met de status van mijn vader.’’ De 25-jarige Pammeke van der Velden weet waar ze het over heeft. Haar vader is Peter van der Velden. Hij is burgemeester geweest van vijf gemeenten, waaronder Bergen op Zoom en Breda. Bovendien is hij waarnemer geweest in nog twee andere gemeente.