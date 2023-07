Landelijke Leijweg bij Dorst moet veiliger worden

Man opgepakt in Zundert na bedreigen handhavers in Oisterwijk: ‘Zal ik anders jullie keel doorsnij­den’

OISTERWIJK - Een 37-jarige man uit Zundert is vrijdag aan het begin van de avond op het Frans Baantje in Zundert aangehouden, omdat hij kort daarvoor in Oisterwijk twee handhavers zou hebben bedreigd. De man werd woest vanwege een parkeerbon.