Lading aardappelen belandt op A58 richting Breda, rechterrijstrook uren lang dicht

Na twee jaar keren de Winterfees­ten terug in Teteringen: ‘We zitten vol energie’

TETERINGEN - Er kan op 13 en 14 januari weer worden gedanst op de Winterfeesten in Teteringen. Na twee jaar afwezigheid is organisator Dennis van Hooijdonk blij dat het weer door kan gaan. „Iedereen is toe aan een feestje.”

17:00