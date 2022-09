Kunst- en cultuurroute moet Galder en Strijbeek nóg mooier maken

‘Galder en Strijbeek worden steeds mooier’, is het motto van de initiatiefgroep, die op veel enthousiasme uit de gemeenschap mocht rekenen. Maar liefst 31 creatievelingen uit zowel Galder als Strijbeek hebben zich aangemeld en zorgen voor een afwisselende route met schilderijen (acryl en olieverf), tekeningen (potlood, pen, inkt), foto’s, keramiek, poppen van lontwol, ikebana (bloemschikkunst), beeldhouwwerken, grafische werken en muziek.

,,Je staat er versteld van wat er in zo’n klein dorp allemaal gebeurt. Er zijn traditionele activiteiten als de KBO en sportverenigingen, maar daarnaast zijn er hier ook heel veel mensen actief bezig met kunst en cultuur”, aldus Wil Loermans.

De Leeuwerik

Het programma gaat al op de vroege zondagochtend om 10.00 uur van start in dorpshuis De Leeuwerik (St. Jacobsstraat, Galder) met een gesprek met de bekende lokale kunstenares Anita Vermeeren. Zij exposeert haar schilderwerk in binnen- en buitenland. Daarnaast is er een optreden van zangeres en actrice Martine de Jager, die net als Vermeeren in Galder woont. De Jager speelde rollen in diverse musicals in Nederland, België en Duitsland en is met enige regelmaat te zien in televisieproducties.

(De tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Zangeres en actrice Martine de Jager. © Marleen Peeters

Opwarmertje

In De Leeuwerik is als opwarmertje voor de route een overzichtsexpositie te zien van alle deelnemende amateurkunstenaars. Daarna kunnen deelnemers de route fietsen of wandelen, die deels ook door de natuur rond de dorpen voert. Onderweg bezoeken ze de deelnemers op locatie, in hun atelier of woonhuis of bij openbare gelegenheden. Dit zijn, naast De Leeuwerik, Het Wapen van Galder, De BijenBoerderij in Strijkbeek en Hof Oud Strijbeek. De deuren van alle deelnemende locaties gaan open om 11.00 uur. Ieder bepaalt zelf de duur van het verblijf op een plekje en van de route in zijn geheel. Deelname is gratis.

Route

Er is een folder beschikbaar met daarin een overzicht van de deelnemers en de route. Deze is ook te vinden op de website van Galder-Strijbeek en Ons Alphen-Chaam. Ook zijn er flyers beschikbaar met daarop de route. Verder is er bewegwijzering met behulp van pijlen. Bij iedere deelnemer hangt een vlag met het logo van de kunst- en cultuurroute.

Op het extra feestelijk aangeklede Dorpsplein of in De Leeuwerik speelt vanaf 14.00 uur de lokale band Just for the record en kunnen mensen onder genot van een drankje na afloop van hun route ervaringen uitwisselen met anderen. De activiteiten gaan door tot 17.00 uur.

Volledig scherm Het logo van de kunst- en cultuurroute. © Kunst- en cultuurroute Galder-Strijbeek