Kort maar krachtig: laatste directe trein van Breda naar Venetië vertrekt volgende week al

Reeks aan brute ramkraken frustreert onderne­mers Breda: ‘Buitenspo­rig en zinloos’

BREDA - Twee elektronicazaken in de Eindstraat in Breda zijn het slachtoffer geworden van ramkrakers. Bij zowel de Amac-winkel als de Samsung Experience Store is de gevel er compleet uitgereden. ‘Dit is een bizar fenomeen en dat kunnen we niet zomaar laten gebeuren.’

15 maart