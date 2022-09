Koninklijke onderscheiding voor Karin Marijnissen

De Boswachter Dagje met vrijwilli­gers rondkijken in natuur van de Biesbosch

BIESBOSCH - Eens in de zoveel tijd organiseren we een leuke dag voor onze vrijwilligers om ze in het zonnetje te zetten. Na alle lockdowns van de afgelopen jaren, kon dat gelukkig weer. We hebben onze vrijwilligers daarom een dagje meegenomen naar het Biesbosch Museum en daarna hebben we een tochtje gemaakt op fluisterboten met boswachters Harm Blom en Joey Braat.

20 september