Koningsdag 2023 in West-Brabant: Mathilde (9) valt op in Oosterhout en aansluiten op de Beekse Markt

Roy Meyer vindt bijzondere hobby als ideale voorberei­ding richting het WK: 'Om mijn lege hoofd nog leger te maken’

Sta er niet gek van te kijken als je in de meivakantie een dagje naar de Veluwe gaat en topjudoka Roy Meyer in het wild tegenkomt. Hij is dan, al liggend in de bosjes, op zoek naar hét perfecte plaatje. De Bredanaar heeft de afgelopen tijd een nieuwe hobby ontdekt: dierenfotografie. ,,Puur voor ontspanning, dat kan ik goed gebruiken richting het WK.”