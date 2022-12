Komt er een einde aan 70 jaar danscultuur in Breda? Tiggelman Dance & Events vecht voor zijn bestaan

Sigaretten­smok­kel floreert nog steeds: 'Het is nu rendabel om naar Luxemburg te rijden’

BREDA/WOUW - 10 miljoen illegale sigaretten in Wouw, 30 miljoen sigaretten bij Hazeldonk. De ‘buit’ van de douane was de afgelopen weken behoorlijk. Smokkel floreert nog steeds. ,,Met de toename van accijnzen is er een risico op een grotere zwarte markt.”

13 december