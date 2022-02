‘Kom niet naar Brabant met carnaval’, roepen burgemeesters op

Eigenaar drugspand ‘schrok zich rot’ na megavondst cocaïne en wapens: ‘Het leek zo’n nette huurder’

BREDA - De vondst van 350 kilo cocaïne en 19 handvuurwapens in en bij een shishalounge in Breda komt hard aan bij de eigenaar van het pand. ,,Het leek zo’n nette huurder, hij betaalde op tijd. Echt, ik ben me rot geschrokken.’’

