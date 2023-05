Koelbloedige Velanas aast op droomafscheid: ‘Ik laat zien dat ik met mijn hoofd bij NAC ben en de play-offs wil winnen’

Wetenschap­pe­lijk onderzoek naar de Nassaus in Breda: ‘Het complete verhaal is nooit eerder verteld’

BREDA – Er komt een wetenschappelijk onderzoek naar de periode in de 15de en 16de eeuw dat de Nassaus in Breda woonden. ,,Het verhaal van de Nassaus is fascinerend. Onderzoek gaat veel kennis opleveren.”