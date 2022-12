Klooster Bethanië in Rijsbergen wordt afscheidscentrum

BOOS brengt Bredase huisjesmel­ker Marcel van Hooijdonk in beeld, maar een echte reactie geeft hij niet

BREDA - De Bredase vastgoedondernemer Marcel van Hooijdonk wordt in verband gebracht met intimidatie, bedreigingen, illegale cash-betalingen en het onderbrengen van meerdere arbeidsmigranten in één kamer. Het tv-programma BOOS zocht hem op en bracht hem in beeld, maar een reactie bleef uit.

15 december