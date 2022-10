Klokkenluider uit Terheijden: 'Treinreiziger heeft onnodig last van vertraagde treinen’

De Veestallen in de Belcrum verkocht aan voormalig bedrijfs­lei­der De Fazant in Ulvenhout

BREDA - Restaurant De Veestallen aan de Speelhuislaan in Breda is verkocht. Eigenaren Sahila Lazrak en Richard van Velzen willen zich focussen op hun andere restaurant, De Dillenburg. Per 1 november zal Bing Pal de zaak runnen.

17 oktober