Klein en zoet, maar allesbehalve onschuldig: wat is snus, wat doet het en is het gevaarlijk?

Bewoners binnenstad Breda lijden massaal onder verkeers­over­last: ‘Ik kan er niet van slapen’

BREDA - De verkeersoverlast in het centrum van Breda is zo groot dat meer dan een kwart van de bewoners serieus overweegt te verhuizen. Vooral te hard rijden, herrie en gevaarlijk gedrag zorgen voor ongemak. ,,Er wordt hier idioot hard gereden door jongens in vaak dure wagens. Echt levensgevaarlijk.”