Klaas Dijkhoff en Laurens Dassen te gast bij Spraakvermaak

Klaas Dijkhoff (VVD) begon zijn politieke loopbaan in de Bredase gemeenteraad. Vervolgens werd hij Tweede Kamerlid, fractieleider, staatssecretaris en minister van Defensie. In 2021 verliet hij de politiek en werd mede-eigenaar van een adviesbureau op strategisch gebied.

Laurens Dassen is fractievoorzitter van Volt, sinds 2021 met twee zetels een nieuwe partij in de Tweede Kamer. Roel Schreinemachers, geboren en getogen in Teteringen, is ruim tien jaar politiek verslaggever bij RTL Nieuws. Ook heeft hij die functie in het verleden bekleed bij BNR Nieuwsradio.