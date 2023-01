Kippenvanger krijgt hatelijke reacties na ruimactie Valkenbergpark: ‘Ik snap de emoties’

Gestolen Jimmy Choo schoenen met waarde van meer dan 60.000 euro gevonden in Et­ten-Leur

ETTEN-LEUR - De politie heeft dinsdag voor tienduizenden euro’s aan designerschoenen en kleding in beslag genomen. De gestolen partij van het merk Jimmy Choo lag in een loods aan de Handelsweg in Etten-Leur.

11 januari