Kinderen knikkeren amper nog, en dat is te zien in Breda: ‘Op school zijn geen putjes’

‘De oorlog kwam in alle hevigheid onze woonkamer weer binnen’

Het leek allemaal zo rustig. De tweeling uit Oekraïne ging met plezier naar hun lessen, Nataliia had het naar haar zin op de school waar ze helpt. We hadden gezellige avonden, kletsten over verschillen tussen hier en daar. Iedereen had zijn draai gevonden. Het ging goed. Maar ineens kwam de oorlog in alle hevigheid onze woonkamer weer binnen.

18 juni