Kilometerheffing voor gemiddelde chauffeur in Breda komt uit op 539 euro

Straat afgesloten voor breng- en haalmoment De Weilust

BREDA - Basisschool De Weilust is deze week de plek van een voor Breda uniek experiment: de straat wordt tijdens het breng- en het haalmoment van kinderen afgesloten. Met hekken en door verkeersregelaars. Het schoolplein is dan alleen te voet en per fiets bereikbaar. Het levert in de nabijgelegen Mouterijstraat een dagelijks kwartiertje chaos op.