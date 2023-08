Kermis Ginneken gaat dit jaar wél gewoon door: ‘Geleerd van de ervaringen’

Softcups zijn succes, dus Breda wil doorpakken: ‘Voorkomen dat we terugval­len in oud gedrag’

BREDA - De test met herbruikbare drinkbekers met statiegeld tijdens grote evenementen in Breda is nu ook officieel een succes. Daarom wil het stadsbestuur nu doorpakken met deze zogeheten softcups: ,,We moeten voorkomen dat bezoekers terugvallen in hun oude gedrag.’’